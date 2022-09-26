فريق طبي بـ«جامعة المنوفية» يبدأ خطة علاج لمريضة سمنة مفرطة.. وزنها 250 كيلو

استقبلت مستشفيات جامعة المنوفية، مريضة من قرية أشليم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تعاني من سمنة مفرطة ويبلغ وزنها 250 كيلو، وتم نقلها عن طريق هيئة الإسعاف وقوات الدفاع المدني بمديرية أمن المنوفية، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء.

‏واستقبل الحالة الدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب بجامعة المنوفية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد القرش، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعيد فهيم، مدير مستشفى الطوارئ.

فحوصات طبية وأشعات وتحاليل

وقام الدكتور حاتم محمود سلطان، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة وأستاذ جراحة المناظير والسمنة المفرطة، برفقة فريق من أطباء قسم الجراحة، بمناظرة الحالة، حيث تم وضع خطة علاج تتضمن عمل الفحوصات الطبية المختلفة من أشعات وتحاليل مختلفة ووظائف تنفس ومنظار معدة، بالإضافة إلى تشكيل فريق من أطباء التخدير والعلاج الطبيعي والنفسية والعصبية لمتابعة الحالة وتجهيزها لإجراء الجراحة المطلوبة.

حجز السيدة بالجناح الفندقي

وحجزت إدارة مستشفيات جامعة المنوفية المريضة بالجناح الفندقي بالمستشفيات الجامعية، تمهيدا لإجراء كافة الفحوصات الطبية في مختلف التخصصات، وتم تكليف إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمستشفيات الجامعية بمتابعة جميع إجراءات الحالة على مدار الساعة.