صحة المنوفية: 100 مركز للتطعيم بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا

تفقدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، اليوم الجمعة، أعمال حملة تطعيم المواطنين بالجرعة التنشيطية للقاحات فيروس كورونا بجميع أنواعها، وفق خطة تنشيط تلقي المواطنين للقاحات فيروس كورونا، خاصةً الجرعة التنشيطية الثالثة والرابعة بجميع أنحاء المحافظة، من خلال فرق ثابتة ومتنقلة بأماكن التجمعات والمساجد والكنائس والأسواق بالحضر والريف.

تلقي لقاحات كورونا في 100 مركز بالمنوفية

وأفادت وكيل صحة المنوفية، بأن اللقاحات متوفرة بمختلف أنواعها بجميع المراكز الثابتة لتلقي اللقاح، وعددها 100 مركز على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة لتوفير اللقاحات الآمنة والفعالة للمواطنين، من مختلف الفئات العمرية بدءاً من عمر 12 عامًا فما فوق، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حيث تم التأكيد على أمان وفعالية اللقاحات للأطفال من عمر 12 عامًا وحتى 18 عامًا لأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل أو من يخططن للإنجاب أو المقبلات على الزواج.

تفقد أعمال الفرق الطبية أمام المساجد والكنائس

وعلى صعيد آخر، تفقد وكيل المديرية ومديري الإدارات الطبية كل في إدارته، أعمال الفرق الطبية المتنقلة أمام المساجد عقب صلاة الجمعة، وفي الكنائس وأماكن التجمعات والمصالح الحكومية على مدار الأسبوع الماضي، كما تم التأكد من اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والتزام الفرق المشاركة بمعايير مكافحة العدوى في أثناء تلقي اللقاحات.

الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا تقوي مناعة الجسم

وأكدت وكيل المديرية، أن الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا تقوي مناعة الجسم وتقلل فرصة الإصابة بعدوى كوڤيد 19، ومتاحة بدون حجز مسبق بعد مرور 3 أشهر من تلقي آخر جرعة لقاح للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة أو من هم فوق سن الـ60، وبعد مرور 6 أشهر من تلقي آخر جرعة لقاح لباقي الأشخاص.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وبتكليف من الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتصدي لجائحة فيروس كورونا والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة أثناء تلك الجائحة وحفاظاً على الصحة العامة.