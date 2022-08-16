«صحة المنوفية»: نجاح أول عملية تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي

أكد الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم بمحافظة المنوفية لأول مرة، في تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي inferior vena cava (IVC) filter لمريضة.

نجاح أول عملية تركيب فلتر بالوريد

ونشرت مديرية الصحة في المنوفية، بيانًا بالتفاصيل أكدت فيه، أن المريضة تبلغ من العمر 58 عاماً تعاني من جلطة ممتدة بأوردة الطرف السفلي الأيسر وتحتاج إلى عملية تغيير مفصل الحوض، وذلك لحماية المريضة من انتشار الجلطة إلى الشرايين الرئوية.

يأتي هذا في إطار سعي وحرص مديرية الصحة بالمنوفية على توفير الخدمات والجراحات الطبية الدقيقة بكافة التخصصات بمستشفياتها المركزية والعامة والتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تلقي ترحيبا كبيرا من المترددين علي المستسفيات العامة والمركزية في المنوفية.

وكيل وزارة الصحة يشكر الأطقم الطبية

وتابع البيان، ويتقدم وكيل صحة المنوفية بخالص شكره و تقديره ودعمه الكامل لإدارة مستشفى المخ والأعصاب في شبين الكوم والأطقم الطبية والتمريض والأطقم المعاونة لهم بقيادة الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير مستشفى جراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، كما توجه بخالص شكره وتقديره للطاقم الطبي برئاسة الدكتور كمال جورج رئيس قسم الأوعية الدموية، والدكتور محمد هريدي أخصائي جراحة الأوعية الدموية، والدكتور ضياء الديب أخصائي الجراحة.

على صعيد آخر، يواصل مسؤولي العلاج الحر في محافظة المنوفية، تكثيف حملاتهم على العيادات والمستشفيات الخاصة على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة المديرية للمتابعة الميدانية والتأكد من تقديم الخدمات الطبية علي أكمل وجه.