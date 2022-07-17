صحة المنوفية: 7 آلاف زيارة وحملات ميدانية خلال عام.. والحصيلة غلق ألف منشأة مخالفة

صرح الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأنه قد تم إجراء 7251 زيارة ميدانية على مدار عام في الفترة من 30 يونيو 2021 حتى 30 يونيو 2022، والتي أسفرت عن غلق 1014 منشأة على مدار العام، إضافة إلى 186 شكوى تم فحصها وإجراء عدد 280 معاينة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وتكليف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمرورات المكثفة لأحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وبإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية و الإدارات الطبية التابعة.

حملات مكثفة علي المنشآت الصحية في المنوفية

وأفاد وكيل صحة المنوفية أنه في الفترة من يناير 2022 و حتى نهاية يونيو 2022 قد تم عمل 3851 زيارة ميدانية، أسفرت عن عدد 1764 منشأة مطابقة و 1384 منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وغلق 321 منشأة و إجراء عدد 182 معاينة على مستوى المحافظة و74 شكوى تم فحصها واتخاذ اللازم.

خطة التأمين الطبي

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنَّه في إطار خطة التأمين الطبي التي أطلقتها وزارة الصحة و السكان، تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك خلال الأسبوع الماضى تم المرور على عدد 42 مستشفى خاص على مستوى المحافظة، وجرى التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وكذلك التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين كما تم التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

الالتزام بمعايير مكافحة العدوي

وأوضحت الدكتورة شيرين مسعد مدير العلاج الحر في المنوفية، بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى و الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين في ظل كورونا.

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن شكره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة على مدار عام كامل، مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة و مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة و سلامة المواطنين.