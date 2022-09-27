مركز الأزهر للفتوى: من هدي سيدنا رسول الله استقبال الهلال بالتضرع والدعاء

تحل اليوم الثلاثاء أول أيام شهر ربيع الأول للعام الهجري 1444 ويرتبط شهر ربيع الاول بمناسبة دينيه عظيمة، إذ يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية إن شهر ربيع الأول ، شهر ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد كان من هدي سيدنا رسول الله ﷺ استقبال الهلال بالتضرع والدعاء، فيقول: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ». [أخرجه الترمذي].

وتابع المركز فى بيانه: الفرح والسرور بمولد الهادي الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ [يونس: 58]، ومولده وبعثته صلى الله عليه وسلم، فضل عظيم ونعمة كبيرة من الله تعالى ورحمة للعالمين، والذى شرف به شهر ربيع الأول.

وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد الماضي الموافق التاسع والعشرين من شهر صفر بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

ويوافق المولد النبوي الشريف السبت 8 أكتوبر 2022، وهو يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ، و بحسب الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء يصبح آخر إجازة رسمية في هذا العام.