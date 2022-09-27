خطوات مصر الخضراء.. استراتيجية الدولة لتغير المناخ 2050

بخطين متوازيين هما تقليل الانبعاثات والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة، أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «Extra news»، إذ أنه بالرغم من أن الانبعاثات الصادرة عن مصر من أقل المعدلات عالميا بنسبة لا تتجاوز 0.06% لكن مصر كانت من أكثر البلدان المتأثرة بالتغيرات المناخية، ولذلك أطلقت العديد من المبادرات الخضراء وتبنت استثمارات صديقة للبيئة.

أحد أركان ضمان جودة واستدامة مشاريع التنمية

وتعد الاستراتيجية هي أحد أركان ضمان جودة واستدامة مشاريع التنمية، والنجاة من الكوارث المحتملة بتغير المناخ ، وتتبنى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 خمس أهداف رئيسية، الهدف الأول تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية منخفضة لانبعاثات في مختلف القطاعات، والهدف الثاني، بناء مرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الأثار السلبية المرتبطة به، والهدف الثالث، تحسين حكومة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ ، الهدف الرابع تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية والترويج للأعمال الخضراء.

إجمالي التكلفة لبرامج التكيف لـ 113 مليار دولار

فيما تضمن التقرير، أن الهدف الخامس هو تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي بمكافحة تغير المناخ وتسهيل نشر المعلومات، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ، تبلغ تكلفة برامج التخفيف الذي تتضمنها الاستراتيجية في القطاعات كافة 211 مليار دولار، بينما يتراوح اجمالي التكلفة لبرامج التكيف لـ 113 مليار دولار، وتساهم الاستراتيجية في تمكين مصر من تخفيف وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة، ودعم تحقيق غايات التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 لاتباع نهج مرن ومنخفض الانبعاثات.