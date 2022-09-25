منسق الشباب والرياضة لـCOP27: التغيرات المناخية تهدد حياة البشر كـ«النووي»

قال مصطفى عز العرب، منسق وزارة الشباب والرياضة لقمة المناخ «كوب 27»، إنّ التغيرات المناخية تهدد حياة البشر بصورة توازي خطر الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أنّ وزارة الشباب والرياضة تعمل في ملف التغيرات المناخية على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف عز العرب، في حوار مع الإعلامي رامي سعد ببرنامج «مركز شباب» على «راديو مصر»، أنّ الجهد المحلي لوزارة الشباب والرياضة استهدف مشاركة أوسع للشباب المصري بملف المناخ الدولي، كاشفًا عن أنّ جزء كبير جدًا من العمل بملف المناخ الدولي ينفذه الشباب.

وأوضح منسق وزارة الشباب والرياضة لقمة المناخ «كوب 27»، أنّ أكثر الأجيال المتأثرة بالتغيرات المناخية هم الشباب والأطفال والمواليد، والأجيال المقبلة، مؤكدًا حقوق هذه الأجيال في الأرض، ما دفع الوزارة للحرص على أن يكون للشباب دور ريادي ومحوري، بصورة يمكنه من خلالها توصيل صوته على المستوى الدولي والمحلي، وأن يكون له تأثير فعال بالمجتمع عبر نشر وعي وتحديات التكيف وتخفيف الآثار.

حملة «الشباب والمناخ»

ولفت عز العرب، إلى أنّ الوزارة أطلقت حملة وطنية مصرية بعنوان «الشباب والمناخ»، مشيرًا إلى أنّ الحملة تستهدف أن يستطيع الشباب من خلال حملة محلية إيصال صوته وحقوقه للعالم أجمع.

أهداف حملة حملة «الشباب والمناخ»

وأشار إلى أنّ أهداف الحملة قامت على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (ACE)، لافتًا إلى أنّه يستهدف تمكين المجتمع والشباب والنشء في العمل المناخي، حيث يعمل من خلال 6 محاور هي: التعليم والتدريب وخلق الوعي العام وخلق المشاركة العامة، إضافة إلى إتاحة المعلومات والتعاون الدولي.