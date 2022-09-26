برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مصر تبذل جهودا كبيرة للتكيف مع التغيرات المناخية

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، التقى إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر؛ وذلك لمناقشة موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من "صندوق المناخ الأخضر" في مصر، بحضور سيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.

وعبر "فراكاسيتي" عن اهتمامه بتعزيز التعاون بين الجانبين، وأشاد بالمجهودات المبذولة من وزارة الموارد المائية في مجال التكيف مع الآثار السلبية لتغيرات المناخ خاصة في مجال حماية الشواطيء، والتأكيد على أهمية وضع مشروعات حماية الشواطيء على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.

ترتيب زيارة للمشاركين في أسبوع القاهرة الخامس للمياه

واستعرض وزير الري، موقف مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمنحة من صندوق المناخ الأخضر قدرها 31.40 مليون دولار؛ وذلك لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة، التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى نحو 69 كم في 5 محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).

بالإضافة إلى إقامة محطات رصد على البحر المتوسط؛ للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، ووضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية؛ للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، والتأكيد على مبدأ التنمية المستدامة.

الترابط بين المياه والطاقة ضمن أنشطة مؤتمر المناخ

وأوضح "سويلم"، أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع؛ لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية، ما ينعكس على استدامة المشروع.

وأضاف أن هذا المشروع، يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطيء التي تنفذها الوزارة؛ بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية من الغمر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وجرى التباحث حول التنسيق المشترك بين الوزارة وإدارة مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"؛ لعرض أنشطة وإنجازات المشروع خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ المقبل COP27.

ومن المقرر ترتيب زيارة للمشاركين في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، لزيارة مواقع الحماية المنفذة بمحافظة كفر الشيخ على الطبيعة، وجرى الاتفاق على مشاركة وفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فعاليات "يوم المياه" المزمع عقده ضمن مؤتمر المناخ المقبل لعرض رؤية المنظمة عن المشروعات المنفذة للتكيف مع التغيرات المناخية على المستوى العالمي مع التركيز على عرض إنجازات "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".