استعداد أمريكي لمواجهة إعصار إيان.. والأردن يحذر رعاياه

تعيش ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية ساعات عصيبة عقب إعلان حالة الكوارئ فيها بالتزامن مع اقتراب إعصار إيان الذي يأتي من البحر الكاريبي، وسيؤثر الإعصار على 20 مقاطعة داخل الولاية.

تحذيرات من سلطات الولاية

وأصدرت سلطات الولاية بيانا قالت فيه: «هذه العاصفة لديها القدرة لتصبح إعصارا كبيرا، ونشجع سكان فلوريدا للاستعداد ويتم التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية».

ماذا طلب الرئيس الأمريكي كوزيف بادين؟

بدوره، طلب الرئيس الأمريكي جوزيف بادين من وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية للطوارئ تنسيق جهود الإغاثة استعدادا لهذا الإعصار المنتظر للعمل على الحفاظ على حياة الأشخاص والبيوت والسيارات ومختلف ممتلكات الأفراد، خاصة أن سرعة الرياح ستصل إلى 75 كيلو مترا في الساعة ويتوقع أن تزداد.

السفارة الأردنية توفر رقم طوارئ لرعاياها

ومؤخرا أصدرت سفارة المملكة الأردنية في أمريكا بيانا عبر موقعها، تطالب فيه رعاياها داخل الولايات المتحدة بالامتثال لتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية داخل ولاية فلوريدا لكي يمر الإعصار بسلام عليهم مع توفير رقم طوارئ يمكن للمواطنين استخدامه إذا احتاجوا النجدة.