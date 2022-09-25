بايدن يعلن حالة الطورائ في ولاية فلوريدا نتيجة اقتراب إعصار إيان

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في فلوريدا، مع اقتراب العاصفة الاستوائية إيان من منطقة البحر الكاريبي وتوجهها نحو ولاية صن شاين، وفقا لما أوردته صحيفة «نيويورك بوست».

تأجيل رحلة بايدن الجوية بسبب الإعصار

جاء إعلان «بايدن» بعد أن تأجيل رحلته إلى جنوب فلوريدا، والتي كان من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء، حيث كان سيناقش الرعاية الصحية في فورت لودرديل ثم يحضر حدثًا للجنة الوطنية الديمقراطية في أورلاندو.

ويخول البيت الأبيض على وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث وتقديم المساعدة.

وفي السياق نفسه، أصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، حالة الطوارئ وحشد الحرس الوطني للولاية؛ للمشاركة في جهود حماية المواطنين وإنقاذهم إبان الإعصار.

المركز الوطني للأعاصير يحث السكان على أخذ التدابير اللازمة

ووفقا للصحيفة، فإنّه كان من المتوقع أن يصل الإعصار ولاية فلوريدا في غضون الأيام المقبلة، ولذلك فإنّه يتوجب على سكان الولاية أخذ التدابير اللازمة لتجنب مخاطر الإعصار المحتملة.

كما حثّ المركز الوطني للأعاصير السكان على مراقبة الوضع المساري للإعصار، إضافة إلى اتباع التعليمات والتوجيهات التي يقدمها لهم المسؤولون المحليون.

وحذّر المركز أيضًا من أنّ الإعصار سيتخلخله حدوث عواصف قوية وأمطار غزيرة على طول الساحل الغربي لفلوريدا.