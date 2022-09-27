رحمي: «أورام طنطا» الجديد يخدم 15 مليون مواطن بتكلفة 1.6 مليار جنيه

قال طارق رحمي محافظ الغربية، إن معهد أورام طنطا الجديد، يجري إنشاؤه على مساحة 6400 متر مربع، وهو عبارة عن 4 مباني، «المبنى الرئيسي، العيادات الخارجية، الطب النووي والعلاج الإشعاعي، الإداري والمخازن»، بطاقة استيعابية بلغت 266 سريرا، «170 سريرا داخليا، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات».

رحمي: المعهد يضم 20 عيادة خارجية لمختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام

وأضاف رحمي، لـ«الوطن»، أن معهد الأورام الجديد بطنطا، يشمل 20 عيادة خارجية تضم مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، وقسم أشعة متكامل يحتوي على 2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذري، جاما كاميرا، ماموجرام، وقسم للمعامل، يضم «بنك دم، كيمياء، هيماتولوجي، باثولوجي، جيني، مايكروبيولوجي، مناعة، هيستولوجي، PCR».

تسخير كل الإمكانات للارتقاء بالمنظومة الصحية

وأكد المحافظ، أن مشروعات القطاع الطبي، ركيزة رئيسية تهدف الدولة إلى تنميتها، من أجل تقديم خدمة صحية لائقة، منوها بأنه يتم إقامة المعهد بتكلفة بلغت مليار و62 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 15 مليون نسمة.

ولفت إلى أن صحة المواطن من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى ان الدولة حريصة على توفير وتسخير كل الإمكانات، للارتقاء بالمنظومة الصحية.