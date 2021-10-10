الدقهلية تخصص سيارة لنقل مرضى الأورام إلى الإسماعيلية مجانا

أعلن اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، تشغيل أتوبيس داخلي بالمدينة لتخفيف العبء عن الطلبة والمواطنين، وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الأتوبيس الجديد الذي تم تشغيله يربط أنحاء مدينه جمصة، خاصة منطقتي 15 مايو والشيخ زايد.

أتوبيس لخدمة أهالي جمصة

وأكد رئيس مدينة جمصة، تكليف نائب رئيس المدينة بسرعه تحديد خطوط السير لخدمه أهل مدينة جمصة وتقسيم 15 مايو والشيخ زايد، بالتعاون مع إدارتي المواقف والتشغيل، وذلك للتخفيف على الطلاب والمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تخفيفا للعبء عنهم وتحقيق رضاهم.

تخصيص «باص» لنقل المرضى إلى الإسماعيلية مجانا

ومن جهة أخرى، أعلنت محافظة الدقهلية تخصيص سيارة «باص» تابعة للحملة الميكانيكية لديوان عام محافظة الدقهلية، لنقل مرضى الأورام من أبناء الدقهلية والمحولين من قبل التأمين الصحي بالمحافظة مجانا، لتلقي جلسات العلاج أسبوعيا مدينة الإسماعيلية، وذلك بناء عن مذكرة منال الغندور السكرتير العام المساعد بالدقهلية بشأن عدد من الحالات أبناء الدقهلية، والمقرر لها تلقي جلسات العلاج في محافظة الإسماعيلية، ويعانون من ظروف اجتماعية صعبة فضلا عن تحمل مشاق السفر ذهاب وعوده أسبوعيا.

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان لها، مواعيد المقررة للسيارة الباص، حيث من المقرر أن تنتظر تجمع المواطنين المعنيين يوم السبت أسبوعيا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 9 صباحا أمام مبنى محافظة الدقهلية، للذهاب إلى مركز العلاج بالإسماعيلية، على أن تعود الأربعاء أسبوعيا من أمام مركز العلاج بالإسماعيلية، حيث تتحرك في تمام الساعة 12 ظهرا قادمة إلى المنصورة.