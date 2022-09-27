انقلاب سيارة وتسمم.. إصابة 5 في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 5 مصابين في حوادث متفرقة ما بين انقلاب سيارة ملاكي، وتناول أدوية ومنظف ملابس، بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليُجري نقلهم جميعًا إلى استقبال المستشفى، حيث يقوم الأطباء بمستشفى كفر الشيخ العام، بعمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم وكذلك الأشعة والإسعافات الأولية.

البداية كانت بتلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، مدير غرفة العمليات، إخطاراً من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، باستقبال المستشفى العام 5 مصابين في حوادث متفرقة، ليُجري التعامل معهم من قبل الفرق الطبية بالمستشفي، وتحرير المحاضر اللازمة بالوقائع بنقطة شرطة مستشفي كفر الشيخ العام.

حادث انقلاب سيارة.. وتسمم

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من «ع.ا.ع.ا»، 37 عاماً، و«نجله م.ع.ع»، 13 عاماً، ويقيمان بقرية الكوم الطويل بمركز بيلا، بجروح وكدمات نتيجة حادث انقلاب سيارة، كما أُصيب «م.هـ.ع»، 6 أعوام، في حادث سيارة، و«ص.م.أ»، عمر عام، من قلين بتسمم نتيجة تناول أدوية، وأُصيبت «ح.م.ز»، عامين، مقيمة بقرية أدريجة بمركز كفر الشيخ، بتسمم نتيجة تناول منظف ملابس.