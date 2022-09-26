شاب ينهي حياة شقيقه لخلاف على إرث قطعة أرض في كفر الشيخ

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحة، وذلك أثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر منذ أربعة أيام على يد شقيقه، بسب خلافات على ميراث قطعة أرض بقرية إسحاقة، وتم التحفظ على جثمان المتوفى داخل مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود إشارة منذ أربعة أيام، تفيد بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في الصدر، ليتم إخطاره اليوم بوفاة الشاب متأثراً بجراحة وتم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة المستشفى.

تحريات أولية

وتبين من خلال انتقال الأجهزة الأمنية لإجراء التحريات والفحص، أن الشاب المصاب والذي توفى يدعى «ط. ن»، ويبلغ من العمر 30 عاما، ونُقل إلى مستشفي كفر الشيخ العام منذ أربعة أيام مصابا بطعنة نافذة بالصدر، على خلفية نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه «ر. ن»، وذلك لخلافات بينهما على إرث قطعة أرض، حيث سدد له شقيقه طعنة نافذة بالصدر، وحاول الأطباء إنقاذه على مدار أربعة أيام لكنه توفى اليوم.

الرأي القانوني

وقال ممدوح مختار، محامي بالجنايات، إنه إذا أثبتت التحريات وشهود الواقعة أن المشاجرة بها سبق إصرار وترصد فسيواجه المتهم عقوبة الإعدام، أما إذا كانت ضرب أفضى إلى موت دون عمد فسيواجه عقوبة السجن 7 سنوات.