«قصور الثقافة» تطلق فعاليات «حياة كريمة» بقرى كفر الشيخ

تستكمل وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة حياة كريمة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقرى مركز مطوبس بفرع ثقافة كفر الشيخ، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، وزارة الشباب والرياضة، فى الفترة من 25 سبتمبر، حتى 6 أكتوبر 2022.

فعاليات قصور الثقافة في قرى حياة كريمة بكفر الشيخ

تضمنت فعاليات اليوم الأول ببرج مغيزل، إقامة مجموعة من الورش الفنية شملت ورش «حلي تراثى للمدربة حورية عصمت، الخيامية للفنان كريم خلف، تدوير وتشكيل الورق للفنان خالد عبد المجيد، أشغال الخوص للمدربة محبوبة عبدالقادر، جريد نخيل للمدرب محمد علي، النسيج والجوبلان والسجاد اليدوي، للمدرب عزيز دربالة، تطريز قيطان للمدربة بوسى، الحكي والألعاب الشعبية للباحثة سمر، اكتشاف الموهوبين في مجال الرسم للمدربة جيهان مبروك».

تفقدت الدكتورة حنان موسى يرفقها ياسر خداش رئيس مجلس مدينة مطوبس الورش الفنية، مؤكدة ضرورة أن تتعلم السيدات، وتتقن هذه الحرف، حتى تستطيع فتح باب رزق يساعدها على شؤون الحياة، أعقب ذلك تقديم أحمد كانون محاضرة عن «الهجرة غير الشرعية»، تحدث خلالها على ما تقدمه الدولة من دعم للشباب والأسر، من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأوضح الأخطار التي يتعرض لها الشباب، الذي يحاول الهجرة غير الشرعية، وأهمها الموت غرقا، أو القبض عليهم وترحيلهم.

مجموعة من عروض عرايس الماريونت

تلى ذلك تقديم مجموعة من عروض عرايس الماريونت للفنانين محمد راتب وجمال الشرنوبي، ويارا محمد منها «اتفرج ع الحلاوة، مش هقول ع إللى حصل، التنورة، نعناع الجنينة، يا مدد»، بالإضافة لعقد أمسية شعرية لشعراء مركز مطوبس.

وفي الختام قدمت فرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، عرضا فنيا تضمن مجموعة من التبلوهات الراقصة منها «حود وناداني، البحر بيضحك ليه، ميل واسقيني».