تكريم المتفوقين خلال حفل ختام الأنشطة الطلابية بجامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حفل ختام الأنشطة الطلابية بكلية الطب البشري، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين والطلاب.

وخلال الحفل، كرّم رئيس الجامعة الطلاب المتفوقين دراسياً وعلمياً، وأعضاء اتحاد طلاب الكلية والمتميزين في الأنشطة الرياضية، وتسليمهم شهادات التقدير.

الاهتمام بالأنشطة الطلابية

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها، وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل.

وأكد رئيس الجامعة على وعي وثقافة طلاب جامعة كفر الشيخ بعدم الانسياق خلف دعاوى المشككين والشائعات الهدامة، موضحاً انطلاق وتقدم ونهضة الوطن على مختلف الأصعدة، موجهاً التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة، مضيفاً أنها تحرص على تطوير منظومة التعليم والاختبارات لرفع مستوى خريجيها لتُواكب خريجي الجامعات العالمية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوي الهمم.

دعم ورعاية الطلاب

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تكوين شخصية الطالب بجانب النواحي العلمية والدراسة الأكاديمية، مشيداً بدعم رئيس الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية، ورعاية الطلاب، وإبراز مواهبهم، وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات.

تكريم أعضاء هيئة التدريس والطلاب

ووجه الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية الشكر للطلاب على حُسن اختيار أعضاء مجلس الاتحاد الذي يُعد خير سفير لهم، منوهاً أن التكريم شمل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين في فعاليات الأنشطة الطلابية، مضيفًا بأنه تم تكريم الطلاب المتميزين في عدد من المجالات مثل النشاط الرياضي والجوالة والأنشطة الثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها.

وأشاد الطالب إسماعيل إبراهيم إسماعيل، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، بدعم قيادة الجامعة للاتحاد في كافة الأنشطة، مقدماً الشكر لزملائه على ثقتهم ودعمهم، لافتاً إلى أن الهدف الأسمى هو خدمتهم.