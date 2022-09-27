ياسمين صبري: نفسي أعمل براند «ميكب أب» خاص بيا.. مش بدور على مكسب

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها تتمنى عمل براند خاص بها لـ «ميكب أب»، إذ أنها تتعامل كثيرًا مع الكاميرا والإضاءة، وتعرف جيدًا مدى تأثير مثل تلك الأدوات على الميكب أب، ما يكون لها آثار سلبية على بشرة الفتاة، «أنا نفسي حصل ليا حاجات بسبب الميكب أب، مش عاوزة أعمل برند عشان مكسب وفلوس وكده، لا أنا عاوزة أعمل ميكب أب من الحاجات الطبيعية، لأن الميكب أب بيتعمل في معامل وليس مصانع، ممكن أطلب في البرند بتاعي أن يكون الميكب أب مستخلص من النباتات فقط».

ترغب في عمل «مرطب للشفاه» طبيعي

وأضافت «صبري»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أنها ترغب في عمل «مرطب للشفاه» لا يترك أي قشرة عندما يتم إزالته، «الكتير من مرطب الشفاه لما يتشال بيعمل قشرة أو تبقى الشفايف تعبانة، نفسي أعمل حاجة مش مؤذية للبشرة»، موضحة أن الكثيرين يتأثروا بالصور التي يشاهدوها، وهي بنسبة 99% غير حقيقية، «ممكن تكون صورة معمول لها إيديت، نادر أوي تلاقي واحدة في الصورة زي الحقيقة».

التجارة في الميكب أب ومستحضرات التجميل مربحة

وأشارت إلى أن التجارة في الميكب أب ومستحضرات التجميل مربحة، «المستهلك مش بيبطل، دائما فيه جديد، أحدثها مستحضرات التجميل من كوريا، لأنها متطورة جدا، رغم أن بشرتهم غير بشرتنا، هما جيناتهم كده، مينفعش يمشي علينا، الشعر بتاع الأوروبيين غير بتاعنا، بس مينفعش أعطي كورسات في الميكب أب، لأنه مش تخصصي، لو اتعلمت منه حاجة وبحب أعملها، ده عشان أرضي ذوقي فقط»، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تدرس علم نفس، وتقرأ كثيرًا خاصة في فترة كورونا، كما ذكرت أن مفهوم السعادة في تغير باستمرار.

مدى حبها للأطفال

وعن مدى حبها للأطفال، قالت ياسمين صبري: «بحب الأطفال أوي، أختي لسه مخلفة، بمسك النونة وبقولها هي دي بتاعتك، شعور غريب، النونة لسة 6 شهور، الأطفال جمال طبعا، بس لازم الإنسان لما يقرر يجيب أطفال يكون مهيأ نفسيا أن الطفل يكون جاي في سلام نفسي، الطفل من هو في بطن أمه يتأثر بكل حاجة، شايفة الأطفال حاجة جميلة أوي، بس الناس تكون عارفة بتعمل إيه؟».