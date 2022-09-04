ياسمين صبري ترد على شائعات ظهورها مع ابنتها: «معنديش أولاد»

كشفت الفنانة ياسمين صبري، حقيقة الصور المُتداولة لها بصحبة فتاة صغيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، إذ زعم البعض أنها ابنتها وأخفتها والدتها عن الأضواء، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

الطفلة ابنة هبة مجدي في «فرصة تانية»

وقالت ياسمين صبري، في بيان صحفي، إن الفتاة الصغيرة التي تظهر معها في الصورة المُتداولة، كانت من كواليس مسلسل فرصة تانية، حيث إن الطفلة كانت تُجسد ابنة الفنانة هبة مجدي.

ياسمين صبري: «إذا كان لي أبناء سأعلن ذلك»

وقالت ياسمين صبري: «أنا ليس لي أي أبناء إطلاقًا، وبالتأكيد إذا كان لي أبناء سأعلن ذلك حتى يعلم الجميع، فليس لدي ما أخفيه».

ياسمين صبري تُشارك في موسم دراما رمضان 2023

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة ياسمين صبري، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل جديد، يُجرى الإعلان عن تفاصيله الكاملة خلال الأيام المُقبلة.

فرصة تانية.. آخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل «فرصة تانية»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2020، إذ شاركها البطولة كلّ من أحمد مجدي، ومحمود البزاوي، ونهال عنبر، وإدوارد، وأيتن عامر، وأشرف زكي، ومحمد أبو داوود، وهبة مجدي، ودياب، وهو من إخراج مرقس عادل.