ياسمين صبري مع إسعاد يونس في «صاحبة السعادة» غدا

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، وذلك عقب نشر البرومو الرسمي لحفلها في برنامج «صاحبة السعادة»، والتي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة قناة «dmc»، والمقرر إذاعة حلقتها يوم الاثنين المقبل الساعة 11 مساء.

ياسمين صبري تظهر في مطبخ صاحبة السعادة

وقالت ياسمين صبري، خلال البرومو، سيظل الفنان مادة للشائعات، وتتحدث عن أسرار في حياتها الشخصية، وأبرز مشروعاتها الفنية خلال الفترة المقبلة، وتجري خلال الحلقة طبخ بعض الأكلات وهي والفنانة إسعاد يونس.

«dmc» تنشر البرومو الرسمي لحلقة ياسمين صبري

وكانت قناة «dmc»، نشرت أمس، برومو حلقة ياسمين صبري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقين عليه «الفنانة ياسمين صبري وظهور مميز مع #صاحبة_السعادة في حلقة كلها حكايات وضحك وفوازير وكمان أحلى أكل استنونا يوم الاثنين المقبل الساعة 11 مساء فقط على dmc».

آخر مشاركة فنية للفنانة ياسمين صبري

وفي سياق آخر كانت آخر مشاركة فنية للفنانة ياسمين صبري، في دراما رمضان 2020، بمسلسل «فرصة تانية»، التي تدور أحداثه حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.

وشارك في بطولة المسلسل ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، محمد أبو داود، نهال عنبر، أشرف زكي، إدوارد، أحمد الشامي، عمر الشناوي.