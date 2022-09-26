ياسمين صبري: «باخد الأمور ببساطة وبتعلم من أخطائي»

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها دائمة البحث والتعليم والحرص على الوصول لشيء جديد: «كل سنة بسافر رحلة جديدة وأشوف ناس أول مرة أشوفها وأتناقش معاهم، وسافرت لدولة بالي ونيبال بجوار الهند وشوفت حضارة جديدة ومدارس طاقة وروحانيات مختلفة، ومارست اليوجا هناك والتأملات بشكل مختلف مع راهب ومدرسة يوجا»، مشيرة إلى أنها تتعلم من أخطائها وتأخذ الأمور ببساطة.

رحلة لدولة نيبال

وأوضحت «صبري»، خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على فضائية «DMC»، أن زيارتها لدولة نيبال كانت الأصعب بالنسبة لشركة السياحة التي تتعامل معها لأنه من النادر أن يطلبها مصري، متابعة: «الناس بتحصر نفسها في الأحداث والتريندات بالرغم من أن فيه حاجات جميلة جدا وأماكن جديدة منعرفش عنها حاجة، وطول مانا ببحث بوصل لحاجات جديدة، وبدأت دراسة الطاقة في مدرسة أمريكية».

رحلة مع راهب زاهد

وأشارت الفنانة ياسمين صبري إلى أن رحلتها لنيبال كانت مع راهب زاهد للدنيا يسافر من أجل مساعدة الناس: «الراهب كان كل كلامه عن الزهد في الحياة والتعلق بالآخرين أو المادة أو الجهل بشكل عام، وفعلا كلامه كله بيأكد لك أن مفيش شيء دائم في الحب والحياة والسلطة والجمال والصحة فالكل زائل ولا شيء يكمل الطريق إلى النهاية».

الشائعات والشهرة

وأكدت أنها منذ بداية شهرتها وهي تدرك أنها محل اهتمام الناس، وبالتالي تتعرض لحالة من الشائعات والأخبار المغلوطة: «بتعامل مع الشائعات دون رد فعل أو تعليق، لأني لو رديت التريند مش هيخلص وموجة الشائعات مش هتنتهى طول ما في رد، وأنا مكتفية بذاتي وببعد عن أي تريندات، وتفاعل الناس معايا على السوشيال ميديا طبيعي»، مضيفة أن الفنان محمود عبد العزيز كان ينصحها خلال تصوير جبل الحلال: «قالى خلي بالك كويس جدا من الناس اللي حواليكي، وأنا دائما فاكرة كلامه وبعمل به لأن عندي عقل وبفكر كويس في كل اللي حواليا».

وتابعت ياسمين صبري: «الأخلاق أهم ما يجب على الإنسان اتباعه، وبحاول دايما أخد الأمور ببساطة ودون عصبية وبهدوء، بتفرج على شغلي وأعرف أخطائي وأتعلم منها للي جاي، وبحب التمثيل وجو الأسرة في العمل الفني عشان نقدر نطلع أفضل ما عندنا، وبحب أعيد مشاهدة شغلي وأعجب بالجميل وأشكر نفسي وأفرح بأدائي وأتعلم من أخطائي عادي جدا وده الطبيعي».