لجنة حماية الطفل تلم شمل أسرة بسوهاج وتوعي الأبوين بخطورة الخلافات

أعادت لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج زوجة لزوجها بعد الانفصال بدون طلاق، ورفض الزوجين للصلح وذلك بعد إقناعهما بتفضيل المصلحة الفضلى للأطفال، حيث تأثرت نفسية الأطفال ووضعهم الصحي والنفسي بين الأبوين بعد فشل كافة جهود العائلة لإثنائهم عن الطلاق حتى تدخلت لجنة حماية الطفل ولمت شمل الأسرة.

بداية الواقعة ودور لجنة حماية الطفل

وكان ورد بلاغ من خط نجدة الطفل يفيد بوجود خلافات أسرية بين زوجين وانفصالهما بدون طلاق وتشتت الأطفال بينهما، وصرح أبو السعود الديب، مدير لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، أنه فور تلقى البلاغ قامت وحدة الحماية بعقد عدة جلسات مع الزوجين منفردين ومع الأطفال وبعد عدة محاولات تم إقناعهم بالرجوع من أجل المصلحه الفضلى للاطفال، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بالحفاظ على الأطفال وحمايتهم، كما قامت اللجنة بتوعيتهما بخطورة وأضرار الخلافات الأسرية وأضرارها النفسية والصحية والاجتماعية على الأطفال.

طرق الإبلاغ عن شكاوى الطفل

وأكد «الديب» مناشدته للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكاوى أو تجاوزات ضد الأطفال وذلك عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.