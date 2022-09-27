فرض حالة الطوارئ الصحية العامة في فلوريدا مع اقتراب «إعصار إيان»

فرضت الولايات المتحدة، حالة الطوارئ الصحية العامة في فلوريدا مع اقتراب «إعصار إيان»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، حذر «المركز الوطني للأعاصير» الأمريكي، من خطر حدوث عواصف خطيرة ورياح قوية وأمطار غزيرة على طول الساحل الغربي لولاية «فلوريدا»

وفي 25 سبتمبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في فلوريدا مع اقتراب «إعصار إيان» فوق منطقة البحر الكاريبي باتحاه الولاية، وفقا لما ذكرته صحيفة«الراي» الكويتية.

بايدن يدعو «الأمن الداخلي» و«وكالة تنسيق جهود الإغاثة» تقديم المساعدة

ودعا بايدن، في ذلك الوقت، «وزارة الأمن الداخلي»و«وكالة تنسيق جهود الإغاثة» تقديم المساعدة المطلوبة، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، إن إجراء الرئيس الأمريكي، يخول الوزارة و«الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ» تنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث للتخفيف من المعاناة.