كوارث طبيعية تضرب عدة دول.. من عاصفة «ألاسكا» إلى فيضانات باكستان

ضربت كوارث طبيعية عددًا من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها تعرّض «ألاسكا» الأمريكية لعاصفة نادرة أسفرت عن فيضانات أدت إلى جرف منازل، فيما أنقذت السلطات في نيبال 11 مصابًا جراء انهيارات أرضية وقعت أقصى غرب البلاد، فضلا عن تحذيرات من وصول العاصفة الاستوائية «فيونا»، ومصرع وإصابة العشرات بسبب الأمطار الشديدة في باكستان.

وحسب ما ذكرته خدمة «الأرصاد الجوية» الأمريكية، فأن العاصفة النادرة التي ضربت ألاسكا، تعود لبقايا «إعصار ميربوك»، وتعرضت لها مناطق غرب الولاية الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكونت أمواجًا شديدة، مع هبوب رياح بقوة إعصار، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

رياح بسرعة 145 كيلومترا في الساعة على ألاسكا

وأشارت «الأرصاد الجوية» إلى تسجيل هبوب رياح تصل سرعتها إلى 145 كيلومترا في الساعة، متوقعة هبوب رياح أخرى أقوى، موضحة أنَّ الفيضانات ستزداد شدتها، فيما أوضحت الخدمات البلدية في «فيربانكس» ثاني أكبر مدن ولاية «ألاسكا»، أنَّ المياه أحاطت بمدرسة، والمنازل فاضت، مشيرة إلى وجود منزلين على الأقل عائمين في قرية «جولوفين» الساحلية.

خبير مناخي: أقوى عاصفة بمطلع الخريف في «بحر بيرنج»

وأظهرت صورًا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارًا جسيمة، فيما أشار الخبير في المناخ بـ«جامعة ألاسكا»، ريك ثومان، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إلى أقوى عاصفة بمطلع الخريف في «بحر بيرنج» خلال السنوات الـ50 الأخيرة.

كما توقع خبراء الأرصاد في دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في «فيربانكس»، أنَّ المياه المرتفعة قد لا تنحسر لمدة 10 إلى 14 ساعة في بعض المناطق، وطالبوا السكان باتخاذ إجراءات فورية لحماية أنفسهم، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأشارت قناة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية، إلى استمرار التحذيرات من الفيضانات سارية حتى غدا الاثنين في أجزاء من شمال غربي ألاسكا.

وأمس السبت، استعد سكان «جزيرة بورتوريكو» الأمريكية، اليوم السبت، لوصول العاصفة الاستوائية «فيونا» وتحولها إلى إعصار.

تحوّل «فيونا» إلى إعصار يهدد بسقوط 51 سم من الأمطار

وأشارت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إلى أنَّ تحوّل «فيونا» إلى إعصار يهدد بسقوط ما يصل إلى «51 سم» من الأمطار، ويستعد الناس للانهيارات الأرضية المحتملة والفيضانات الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، ضربت «فيونا»، العديد من الجزر الكاريبية الشرقية، وسجلت حالة وفاة واحدة في إقليم «جوادلوب» الفرنسي، فيما أشار حاكم الإقليم الفرنسي، ألكسندر روشاتي للصحفيين، إلى إنقاذ أكثر من 20 شخصًا، فيما تركت الرياح العاتية والأمطار 13 ألف شخص دون كهرباء.

وكان «المركز الوطني للأعاصير»، أصدر في وقت سابق، تحذيرًا من الأعاصير للأراضي الأمريكية ومراقبة جزر العذراء الأمريكية شرق جزيرة بورتوريكو.

وفي اليابان، أصدرت السلطات، أوامر لحوالي 2.5 مليون شخص في جنوب غرب اليابان بالإجلاء من منازلهم مع اقتراب إعصار «نانمادول» القوي، وفقًا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

وكانت هيئة «الأرصاد الجوية» اليابانية، أصدرَت مساء أمس السبت، تحذيرًا خاصًا من خطر الرياح العاتية والأمواج العالية لمحافظة «كاجوشيما»، حول مرور «نانمادول»، الذي تبلغ سرعة الرياح في مركزه 50 مترا في الثانية.

وألغت السلطات اليابانية، 510 رحلات جوية، وتوقفت حركة العبارات بين الجزر، وحركة القطارات فائقة السرعة، فيما بقى أكثر من 22 ألف منزل في بدون كهرباء.

وفي نيبال، لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم وفقد 5 آخرون جراء انهيارات أرضية وقعت في منطقة «آشام» في أقصى غرب البلاد.

انهيارات أرضية جراء تساقط الأمطار المستمر في نيبال

وأدى تساقط الأمطار المستمر في نيبال، أمس الأول الجمعة، إلى حدوث انهيارات أرضية، التي جرفت المنازل في 3 أجزاء مختلفة من المنطقة.

وقال المسؤول بالمنطقة، «مين راج أشاريا»، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن السلطات، أنقذت 11 مصابا، مضيفة أن 3 من المصابين في حالة خطيرة، مشيرًا إلى استمرار عملية البحث عن 5 مفقودين، مضيفًا أنَّ السلطات حشدت الجيش والشرطة لإجراء عمليات الإنقاذ.

تدمير 1.92 مليون منزل جراء الأمطار في باكستان

وفي باكستان، لقي 37 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 92 آخرون جراء حدوث فيضانات تسببت فيها الأمطار الموسمية الغزيرة، وقالت «الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث»، في تقرير، أمس الأول الجمعة، إنَّ 16 طفلًا و7 سيدات كانوا من بين الوفيات في حوادث منفصلة مرتبطة بالفيضانات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت إدارة الكوارث الباكستانية، إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الأمطار الموسمية والفيضانات منذ منتصف يونيو الماضي، إلى 12 ألفًا و850 مصابا. كما أدت الأمطار والفيضانات المتتالية إلى تدمير إجمالي 1.92 مليون منزل، ونفوق نحو 935 ألفًا و795 رأسًا من الماشية.