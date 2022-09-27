سعر الدولار اليوم في مصر اليوم ببداية التعاملات.. سجل 19.44 جنيه للشراء

أعلنت البنوك المصرية العاملة في القطاع المصرفي المصري الحكومية والخاصة، سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنية المصري، إذ سجل اليوم في البنك الأهلي للشراء نحو 19.46 جنيه، وللبيع وصل نحو 19.52 جنيه مصريا.

بكم الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو نحو 19.46 جنيه، وللبيع وصل إلى نحو 19.52 جنيه، وفي بنك قناة السويس وصل سعر العملة الأمريكية اليوم للبيع نحو 19.54 جنيه، وللشراء 19.44 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

واستقر سعر الدولار الأمريكي، اليوم، في البنك المركزي المصري ليستقر عند 19.44 جنيه للشراء و19.55 جنيه للبيع، وفي مصر أبوظبي الإسلامي وصل سعر العملة الأمريكية إلى 19.51 جنيه للشراء و19.54 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني

كما استقر سعر الدولار، اليوم، عند قيمة شرائية 19.44 جنيه، أما البيع فوصل إلى 19.54 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي وصل سعره ليستقر عند 19.48 للشراء أما البيع فوصل إلى 19.54 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 19.54 جنيه للبيع، و19.49 جنيه للشراء، وفي المصرف المتحد يمكن شراؤه بسعر 19.48 جنيه، وبيعه بسعر 19.54 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وبشأن عملة الرياض سجل اليوم الثلاثاء سعر الريال اليسعودي نحو5.14 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع داخل بنك قناه السويس وفي المصرف المتحد وصل لـ 5.023 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع، البنك المركزي نحو 5.17 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 5.20 جنيه، وفي كل من الأهلي ومصر وصل نحو 5.17 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 5.19 جنيه.