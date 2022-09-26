«البيتكوين» تواصل انهيارها الحاد.. واتجاهات كبيرة إلى الدولار

انخفضت أسواق العملات الرقمية وأسعارها بشكل كبير، خلال تعاملات اليوم، إذ شهدت أسعاها انهيارا ملحوظا وكبيرا في الأسعار، وانخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 916 مليار دولار.

وشهدت البيتكوين أكبر العملات الرقمية والأكثر انتشارا، انخفاضا في الأسعار بشكل كبير، إذ سجلت أسعارها ما دون 19 ألف دولار، كما تستمر العملات الأخرى الرقمية في الانخفاض أيضا، حيث انخفضت إيثريوم إلى ما دون 1.3 ألف دولار.

وتأتي انخفاضات العملات الرقمية والمشفرة في ظل تنامي وصعود أسعار الدولار الأمريكي، والذي بين قوة كبيرة جدا، حيث ارتفعت مؤشرات الدولار متجاوزة الـ114 نقطة.

اتجاهات المستثمرين إلى الدولار

وهو ما جعل الكثير من الأشخاص يتجهون إلى الاستثمار ووضع أموالهم في الدولار الذي يعد أكثر ربحية واستثمارا أفضل من السندات، إذ اتجه الكثير إلى التخلص من العملات الرقمية والذهب لاستثمارها في الدولار والسندات.

وترتبط أسواق العملات الرقمية بشكل كبير بالأسواق العالمية والأسهم الأمريكية، حيث تتجه عكسيا مع أسعار الدولار الأمريكي، فكلما ارتفعت السندات والدولار انخفض الاتجاه إلى العملات الرقمية وزيادة بيعها وانخفاض سعرها.

وتعمل قوة الدولار على تدمير العملات العالمية الأخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني واليورو، كما أنه يتسبب في ضرر لسوق الأصول الخطرة مثل انهيار العملات الرقمية.

العملات المشفرة غير آمنة

وتوقع أحمد المعطي الخبير الاقتصادي وأوراق المال، انخفاض أسعار العملات المشفرة بشكل أكبر، خلال الأيام المقبلة، نظرًا لاتجاه الكثير إلى الدولار وترك العملات وتسييل أموالها.

وأضاف المعطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك الكثير بالفعل بدءًا في الانصراف عن العملات الرقمية نظرًا لما تلقاه من عدم أمان ومشكلات في الخصوصية واختراق الحسابات وعدم استقرارها واعتبارها مجال للاستثمار غير أمن.