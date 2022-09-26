سعر الدولار اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 في البنوك بمنتصف التعاملات

البحث عن سعر الدولار اليوم، أصبح الشاغل الأهم لدى شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الاقتصادي بمصر من مستورين وتجار وشركات دولية مختلفة، ويأتي ذلك في إطار تأثير ارتفاع أو انخفاض سعر العملة الأمريكية على أسعار السلع المختلفة خاصة المستوردة.

وتزايدت عمليات البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، بعد قرار البنك المركزي المصري، في نهاية الأسبوع الماضي، بتثبيت سعر الفائدة، إذ استقر عائد كلا من الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25%، و12.25% و11.75%، واستقرار سعر كلا من الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، في منتصف المعاملات المصرفية، استقرارًا واضحًا، إذ بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 19.44 جنيه و19.51 جنيه للبيع، كما استقر أيضًا سعر الصرف في بنك قناة السويس بنحو 19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفب البنك المركزي عند 19.42 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع، وفق المواقع الإلكترونية للبنكوك السابق ذكرها.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنية المصري اليوم، بنحو 19.49 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار 19.45 جنيه للشراء و19.51 جنيه للبيع، وداخل المصرف المتحد 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه لعمليات البيع، وفي بنك الكويت الوطني بلغ سعر الدولار اليوم 19.42 جنيه لعمليات الشراء و19.52 جنيه للبيع، كما سجلت العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 19.47 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.