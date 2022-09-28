أسعار الفاكهة اليوم االأربعاء 28-9-2022 في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء، حيث يتراوح الفرق بين جنيهين حتى 5 جنيهات باختلاف السوق والمنطقة المتواجد بها، ويقدم الموقع الإلكتروني اللرسمي لسوق العبور أسعار الفاكهة أبرزها الرمان والمانجو والبرتقال الصيفي وغيرها بشكل يومي.

وفي إطار الاهتمام بمتابعة أسعار الفاكهة المختلفة تستعرض «الوطن» الأسعار في الأسواق المصرية وفق الجولة الصباحية التي قامت بها وأيضا وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو المانجو الكيت بين 9 و13 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو المانجو الكنت بين 9 و13 جنيها.

اختلف سعر كيلو المانجو العويس بين 12 وحتى 20 جنيها.

تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و11 جنيها.

سجل سعر كيلو المانجو البلدي بين 7 حتى 9 جنيهات.

سجل سعر كيلو المانجو الفص بين 20 و30 جنيها.

تراوح سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.

كما اختلف سجل سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكمثرى بين 7 و11 جنيهًا.

فيما سجل سعر كيلو الكيوي 19.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و8 جنيهات.

واختلف سعر كيلو العنب بين 4 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وفي أسواق الفاكهة تراوح سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر بين 25 و30 جنيها، وسجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 11 حتى 14 جنيها، كما اختلف سعر كيلو المانجو السكري بين 15 و20 جنيهًا، وسجل سعر كيلو المانجو الفص بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الموز بين 10 جنيهات حتى 12 جنيها، واختلف سعر كيلو البلح الرملي بين 22 و25 جنيهًا، كما اختلف سعر كيلو الرمان بين 10 و13 جنيهًا، وتراوح سجل سعر كيلو الجوافة بين 12 و15 جنيهًا، وسجل سعر كسلو الكمثرى 15 جنيها.