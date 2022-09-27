أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الكويت.. الفئة الأولى بـ9500 جنيه

طُرحت التذاكر الخاصة بحفل الفنان عمرو دياب، والمقرر إقامته في دولة الكويت، يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر المقبل، عبر الموقع الرسمي للحجز.

أسعار 6 فئات لحفل عمرو دياب.. الأولى بـ150 دينارا كويتيا

وانقسمت تذاكر حفل الفنان عمرو دياب، إلى ست فئات، الأولى بـ150 دينارا كويتيا أي مايعادل 9500 جنيه مصري، والثانية بـ100 دينار كويتي أي مايعادل 6200 جنيه.

أسعار تذاكر حفل الفنان عمرو دياب

أما عن الفئة الثالثة لحفل عمرو دياب فجاءت بمبلغ 80 دينارا كويتيا أي ما يعادل 5000 جنيه، والرابعة بـ70 دينارا كويتيا (4400 جنيه)، والخامسة بـ55 دينارا كويتيا (3500 حنيه)، والأخيرة بـ40 دينارا كويتيا (2500 جنيه).

وكان عمرو دياب، طرح البوستر الرسمي للحفل، والذي يكشف عن مكانه وموعده، مساء أمس الاثنين، عبر صفحته الخاصة بموقع الصور الشهير «انستجرام»، مؤكدا أن الحفل سيكون مقتصرا على العائلات.