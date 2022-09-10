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عمرو دياب يشكر مصطفى الأغا بعد حفل «ستاد لوسيل»: كلماتك غالية

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بسمة شطا
02:53 م | السبت 10 سبتمبر 2022
عمرو دياب

عمرو دياب

وجه النجم عمرو دياب الشكر للإعلامي الشهير مصطفى الأغا بعد تقديمه له في حفل افتتاح «ستاد لوسيل» بقطر الذي أقيم أمس بالدوحة.

وكتب عمرو دياب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال فيها «عزيزي الإعلامي الكبير مصطفى الأغا، شرفت بتقديمك لي بحفل أمس في كأس سوبر لوسيل مع خالص شكري لكلماتك الغالية».

 80 ألف متفرج 

وتألق عمرو دياب في حفل افتتاح «ستاد لوسيل»، أمس، وهو الملعب الذي سيستضيف مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر، وأشعل الهضبة أجواء حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال وسط حضور جماهيري غفير بلغ 80 ألف متفرج.

حفل افتتاح «ستاد لوسيل»

وظهر عمرو دياب وفرقته فوق مسرح مبهر تمّ تجهيزه خصيصًا في جزء كبير من المدرجات الخلفية للمرمى الأيسر للاستاد، وسط مؤثرات بصرية مبهرة غير مسبوقة.

وغنى عمرو دياب ومعه الجمهور الكبير باقة من أجمل أغنياته مثل «يا أنا يالأ، وأنت الحظ، ب وح وب وك، ولسة في ناس، وبحبه وهتدلع».

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بقلم بسمة شطا