على نغمات عمرو دياب.. فرقة طبول تستقبل ضيوف ملتقى أولادنا لذوي الهمم

بدأ منذ قليل، حفل استقبال ضيوف الدورة السادسة، من ملتقى أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة، والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، إذ عزفت فرقة طبول أغنيات عمرو دياب، أبرزها «نور العين، والعالم الله، وقمرين».

الفنانة لطيفة تحيي حفل الافتتاح

ويحيي الحفل الفنانة لطيفة، والتي تقدم أغنية جديدة بصوتها وألحان عمرو مصطفى وكلمات أمير طعيمة وتوزيع تومي.

ويقدم الفنان مجد القاسم ونيفين رجب أغنية «كلنا إنسان»، فضلًا عن مشاركة الدول الأجنبية في عرض فني يجرى تقديمه في الافتتاح.

يعرض فيلم رسوم متحركة بعنوان «إيسو» للمخرجة عبير سعيد، في حفل افتتاح الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر.

بث الحفل مباشرة على قناة On

يبث الحفل مباشرة على قناة On، إذ يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.