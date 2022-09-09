عمرو دياب يتصدر تريند «تويتر» بعد إحياء حفل افتتاح استاد لوسيل

تصدر المطرب عمرو دياب، تريند «تويتر» بعد دقائق من إحياء حفل افتتاح استاد لوسيل الذي يجمع بطلي الدوري المصري والسعودي، الزمالك والهلال، في أول تجربة للاستاد قبل احتضان مباريات كأس العالم بقطر 2022 ونهائي المونديال.

عمرو دياب يشدو لمدة 40 دقيقة في استاد لوسيل

عمرو دياب قدم فقرة غنائية لأكثر من 40 دقيقة ليصبح أول مطرب يغني في استاد لوسيل، وذلك قبل انطلاق مباراة «كأس سوبر لوسيل» بين الزمالك والهلال السعودي، وسط حضور جماهيري غفير بلغ 80 ألف متفرج.

عمرو دياب يوجه التحية لفريقي الزمالك والهلال السعودي

ووجه الهضبة تحية خاصة لجماهير فريقي الزمالك والهلال السعودي، مؤكدا أهمية العلاقات الطيبة بين جماهير الكرة العربية، وأن هدف الرياضة هو التقريب بين الشعوب.

وكان عمرو دياب قد مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان «من 6 لـ 9»، عبر تطبيق «أنغامي» للموسيقى، وتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع وسام عبدالمنعم.