مباحثات «مصرية - إسبانية» لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع تشيانا مينديز بيرتولو وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار، سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

كما استعرض الجانبان تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور البارو ايرانثو سفير إسبانيا بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير، إن إسبانيا تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً لمصر في مختلف المجالات وعلى كافه الأصعدة، مشيراً إلى أن زيارة وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار على رأس وفد يضم ممثلي 30 شركة من كبريات الشركات الإسبانية، يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك على كافة المستويات، ويؤكد اهتمام دوائر الأعمال الإسبانية بالسوق المصرية باعتبارها إحدى المقاصد الاستثمارية الرئيسية بالمنطقة ومحور تجاري عالمي.

سمير: ملتقى «مصر- إسبانيا» يدفع العلاقات بين البلدين لمستويات متميزة

وأشار سمير، إلى أهمية ملتقى الشراكة متعددة الأطراف «مصر- إسبانيا» والذي تستضيفه القاهرة حاليا في توسيع أطر التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، مشيرا إلى أن الملتقى يعكس حرص إسبانيا على تعزيز الشراكة الاستثمارية مع مصر ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات متميزة، وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والإسباني.

سمير: حريصون على الاستفادة من الخبرات الصناعية الإسبانية

ولفت إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الإسبانية الكبيرة والتكنولوجيات المتطورة، في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية للاستفادة من توافر الموارد الطبيعية والتعدينية في مصر.

وأشار إلى أن اللقاء استعرض أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المغذية للسيارات وتطوير سلاسل القيمة لهذه الصناعات بمنطقة حوض البحر المتوسط، والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

«بيرتولو»: تدشين شراكات اقتصادية في الطاقة المتجددة والمياه والنقل وإعادة التدوير

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة والاستثمار، حرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر على المستوين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقيات التعاون اليورومتوسطي.

وأشار إلى الدور المهم لملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا في فتح قنوات للتواصل بين دوائر الأعمال بالبلدين، واستعراض الفرص والمقومات التجارية والاستثمارية لكلا البلدين، وتدشين شراكات اقتصادية في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والنقل وإعادة التدوير.

«بيرتولو» تشيد بجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الإسبانية

وأشادت الوزيرة بجهود الحكومة المصرية في دعم الشركات الإسبانية المستثمرة في السوق المصرية، ما أسهم في تشجيع العديد من الشركات الإسبانية لضخ المزيد من الاستثمارات سواء في مشروعات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.