تسويق السياحة: إسبانيا تقرر مد رحلاتها للأقصر حتى نهاية أبريل 2022

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن شركات السياحة الإسبانية قررت تمديد تعاقدات رحلاتها إلى الأقصر حتى نهاية شهر أبريل المقبل، لافتًا إلى أن الشركات الإسبانية ستسير حتى نهاية الموسم الشتوي المقبل نحو 8 رحلات أسبوعية إلى الأقصر قابلة للزيادة وفقا لمعدلات الطلب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر خلال الشتاء ستشهد زيادة لا تقل عن 30% مقارنًة بالعام الماضي، وذلك وفقا للحجوزات المؤكدة حتى الآن.

إسبانيا أكثر دول العالم إرسالا للسياح للأقصر

وأضاف لـ«الوطن»، أن إسبانيا كانت أكثر دول العالم إرسالًا للسياح إلى الأقصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، موضحًا أن الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا إلى الأقصر حافظت على عمل المنشآت السياحية والفندقية الموجودة بالمحافظة، لافتا إلى أن أهمية السياحة الإسبانية تكمن في أنها تقصد الأقصر خلال فصل الصيف وهي الفترة التي يقل فيها توافد السياح على المدينة نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، كما أن مستوى إنفاق السائح الإسباني معقول مقارنًة بغيره من الجنسيات الأخرى.

الأقصر تستقبل حاليا أكثر من 50 رحلة شهريًا

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن محافظة الأقصر تستقبل حاليا أكثر من 50 رحلة سياحية في الشهر حيث تسير شركات السياحة الفرنسية نحو 8 رحلات شهرية ومثلها للشركات الإيطالية، إضافة إلى أن إسبانيا تسير نحو 32 رحلة شهريًا، فضلا عن الرحلات التي تسيرها شركات السياحة الأمريكية والرحلات التي تسيرها شركة الخطوط الجوية القطرية إلى الأقصر، موضحا أن تلك الرحلات قد تشهد زيادة في أعدادها خلال فصل الشتاء بعد قرار دول جنوب شرق آسيا بتسيير رحلات إلى المحافظة بداية من الشهر المقبل.

يشار إلى أن لجنة تسويق السياحة الثقافية، أكدت أن أعداد السياح الذين زاروا الأقصر خلال فصل الصيف الجاري من أعلى المعدلات خلال الـ 10 سنوات الماضية.