مستشار الرئيس: الحصول على خدمة صحية متكاملة حق كل مواطن يعيش على أرض مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الرئيس مهتم بدعم الأطباء وطاقم التمريض كاملا، ووجّه بحوافز مالية للأطباء ووضع استراتجية كاملة للتمريض: «الرئيس يحترم كثيرا التمريض ويقدر ما يقدموه من جهد كبير خاصة في الرعايات والعمليات الجراحية».

خدمة صحية متكاملة

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم كثيرا بالملف الصحي، ويرى أن الحصول على خدمة صحية متكاملة حق كل مواطن يعيش على أرض مصر.

وكشف «تاج الدين»، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس، الذي أثمر عن اطلاع الرئيس على نتائج المبادرات الصحية، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ووجّه باستمرار دعم هذه المبادرة لتخفيف معاناة المريض المصري وتقليل مدة انتظاره لإجراء العمليات والتوسعات في العمليات التي تشكلها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

معهد ناصر صرح طبي

وتابع: «اطلع الرئيس على آخر تطورات معهد ناصر، ووجّه بإنشاء مركز كبير لزراعة الأعضاء داخل المعهد خاصة في المكان المهجور فيه والاستفادة منه، الرئيس يريد معهد ناصر صرح طبي متكامل بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية».

وأشار تاج الدين إلى أن الرئيس وجّه بالإسراع في تنفيذ المخازن الاستراتجية لتخزين وتأمين الدواء، وذلك من خلال هيئة الشراء الموحد التي تسير بخطوات ثابتة في هذا المشروع.

زراعة الرئتين

وأكد أن هناك احتمالية كبيرة لزراعة الرئتين في مصر، مؤكدا أن زراعة الأعضاء تحتاج إلى خبرة، ونحن نمتلك الخبرة، لافتا إلى أن نقل الأعضاء من حالة متوفاة، يتطلب موافقة الشخص قبل وفاته أو أفراد أسرته، مشيرا إلى أن الرئيس أحال الخطوات التنفيذية الخاصة بالقانون إلى الجهات المختصة للبدء في دراسة الأمر وتنفيذه.