«الصحة»: اكتشاف إصابة بفيروس جدري القرود لمواطن قادم من دولة عربية

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ثبوت إيجابية إصابة أحد القادمين من دولة عربية بفيروس جدري القرود، مشيرة إلى أن المصاب وصل إلى البلاد في 25 سبتمبر الجاري، فيما جرى عزله داخل أحد مستشفيات العزل، واتخاذ الإجراءات الوقائية والطبية تجاه المصاب والمخالطين، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت «الصحة» أن الحالة الصحية العامة للمصاب مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى أن اكتشاف الحالة جاء بفضل الخطة المتبعة للتأمين والمتابعة والرصد للوضع الوبائي، في جميع منافذ البلاد، لرصد حالات الاشتباه بأي امراض وبائية.