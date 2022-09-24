ارتفاع إجمالي إصابات «جدري القرود» في الهند إلى 17 حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، حالتي إصابة بفيروس «جدري القرود» في «نيودلهي»، ليرتفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى 12 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 17 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وأشار أطباء هنود، إلى ثبوت أثبتت إصابة نيجيريين «25 عاما»، بينهم امرأة، ويعيشان في غرب دلهي، بفيروس «جدري القرود»، أمس الجمعة.

خروج 6 مرضى بـ«جدري القرود» من المستشفى بعد علاجهم

وأضافت «تايمز أوف إنديا»، أن الرجل عاد إلى الهند قبل 3 أشهر بينما عادت المرأة قبل شهر واحد فقط من إفريقيا.

وأوضح أطباء، أن 6 مرضى بـ«جدري القرود»، خرجوا من المستشفى بعد علاجهم من المرض.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، أعلنت في يوليو من العام الجاري، أن «جدري القرود» يمثل حالة طوارئ عالمية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

جدير بالذكر، أن تم اكتشاف «جدري القرود» بشكل شائع في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا، قبل انتشاره إلى أجزاء متفرقة من العالم.