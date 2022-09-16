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البحرين تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القرود

كتب:

محمد محمود موسى
11:43 ص | الجمعة 16 سبتمبر 2022
جدري القرود

جدري القرود

أعلنت وزارة صحة البحرين، اليوم، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود داخل البلاد، وفقًا لما نقلته قناة «العربية»، في خبر عاجل، قبل قليل.

وأضافت الوزارة أنّ المريض كان عائدًا من الخارج عندما تم الاشتباه في أعراضه وتشخيصها.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية أيضًا تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود، قادمًا من قارة.

وأكدت وزارة الصحة وضع المريض في مستشفى عزل، لمنع انتشار المرض.

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