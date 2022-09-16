البحرين تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القرود

أعلنت وزارة صحة البحرين، اليوم، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود داخل البلاد، وفقًا لما نقلته قناة «العربية»، في خبر عاجل، قبل قليل.

وأضافت الوزارة أنّ المريض كان عائدًا من الخارج عندما تم الاشتباه في أعراضه وتشخيصها.

مصر تعلن أول إصابة بجدري القرود

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية أيضًا تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود، قادمًا من قارة.

وأكدت وزارة الصحة وضع المريض في مستشفى عزل، لمنع انتشار المرض.