«التعليم»: بدء الدراسة في موعدها.. ولا نية للتأجيل بسبب جدري القرود

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم وجود نية لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد، بسبب جدري القرود، مشددا على أن «الدراسة في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية، إذ تبدأ في المدارس الدولية يوم 18 سبتمبر، والمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 1 أكتوبر المقبل، والوزارة جاهزة تماما لبداية الدراسة».

لا نية لتأجيل العام الدراسي الجديد بسبب جدري القرود

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة ستعمل على حماية الطلاب طوال اليوم الدراسي داخل المدارس، مؤكدا عدم صدور أي قرارات بتأجيل العام الدراسي الجديد، بسبب جدري القرود، موضحا أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل الاستعدادات النهائية لبداية الدراسة من خلال تجهيز المدارس وطباعة الكتب المدرسية، وتعقيم وتطهير المدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

طريقة انتقال جدري القرود

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن انتشار فيروس جدري القرود، يكون عن طريق الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض الفيروس، أو شخص لمس الأشياء الملوثة بالفيروس مثل «الفراش والمناشف والملابس»، كما ينتشر عن طريق اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أن الفيروس يشبه فيروس الجدري العادي، لكنّه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال، موضحة أنّه ظهر للمرة الأولى على قرود المختبرات عام 1958، ومن هنا جاء اسمه.

أعراض فيروس جدري القرود

وقالت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي، بأعراض فيروس جدري القرود، إن الأعراض تشمل (ارتفاع في درجات الحرارة، وطفح جلدي، وتورم في الغدد الليمفاوية)، لافتة إلى أنه لتجنب الإصابة بجدري القرود عدم لمس الحيوانات التي قد تحمل الفيروس، وتجنب لمس أي أدوات لمسها حيوان مريض.