السيسي: الدولة تتوسع لإنشاء مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة بدأت العمل والتوسع في مشروعات جديدة، بالتعاون مع رجال القطاع الخاص، مؤكدا أنّ بينهم نماذج نفذت أعمال مميزة، والدولة تدعمهم وتشجعهم.

السيسي يفتتح مشروعات قومية

وتساءل الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن حجم استثمارات القطاع الخاص في مصر، قائلا إنّها وصلت إلى 70% أو 75%.