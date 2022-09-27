عمرو رمزي يخضع لعملية جراحية في العين: «الحمدلله.. يومين وراجع لكم»

خضع الفنان عمرو رمزي عمرو رمزي لعملية جراحية في عينه اليمنى، إذ نشر صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلى عينه «ضمادة طبية»، معلقًا عليها «الحمدلله، عملية صغيرة، يومين وراجع لكم».

أعمال عمرو رمزي

وشارك عمرو رمزي مؤخرًا في مسلسل «بيت الشدة» مع وفاء عامر وأحمد وفيق وإيهاب فهمي ومدحت تيخا ومحسن منصور ومحمد مهران، من تأليف ناجي عبدالله وإخراج وسام المدني، كما شارك في تقديم الحفل الختامي لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما الذي أُقيم بمسرح الهناجر تحت رعاية وزارة الثقافة.