إزالة 52 حالة تعد على أملاك الدولة في حملات مكبرة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 52 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وزراعية بمراكز الغنايم والبداري وأسيوط خلال حملات الإزالات التي تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 التي تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان له، أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 42 حالة على إجمالي مساحة 1744 متر مباني، و10 حالات زراعة على مساحة 305 أفدنة و22 قيراطا بمراكز الغنايم والبداري وأسيوط، وذلك خلال حملات مكبرة بإشراف العميد علاء عبد الجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، وبمشاركة مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وحسني درويش، رئيس مركز أسيوط، ونوابهم ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة والري والجمعيات الزراعية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للري برئاسة المهندس عمر سيف النصر، وبالتعاون مع مديرية الأمن، وباستخدام معدات تلك الوحدات المحلية.

إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين

وأشار محافظ أسيوط إلى تلقيه تقريرا يوميا من شريف دياب، مسئول ملف الإزالات بالمحافظة، بتفاصيل الإزالات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.