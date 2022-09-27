العثور على جثة شاب متغيب منذ يومين في ترعة بالمنوفية

عثر أهالي قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، على جثة شاب، في ترعة داخل القرية، بعد أن كان متغيبًا منذ يومين، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي لمعرفة سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إخطار لمدير الأمن

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل ترعة قرية شنوان، «يدعى ه‍، ن» 20 سنة، مقيم قرية شنوان، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

جثة على سطح المياه

بالانتقال والفحص تبين عثور أهالي قرية شنوان بالمنوفية على جثة شاب طافية على سطح المياه في ترعة القرية، وتبين أن أسرة الشاب أعلنت غيابه عن المنزل منذ يومين، وانتقلت قوات الشرطة إلى القرية لبدأ التحقيق في ملابسات الحادث .