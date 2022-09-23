الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب مذبوحًا بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مذبوحًا مسجاة بأحد المصارف الزراعية خلف مجمع كليات دمنهور الأدبي.

ذبح وعدة طعنات في الجسد

كان قد عثر أهالي قرية الأبعادية بمركز دمنهور في محافظة البحيرة على جثة شاب مذبوحًا وبه عدة طعنات في الجسد، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب في العقد الثالث من العمر بها عدة طعنات بالرقبة.

ووجَّه مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتولاً وبه طعنات نافذة، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد وضبط المتهمين.

وأشار محمد ماجد، المحامي بالجنايات، إلى أن العقوبة المتوقعة للمتهم قد تكون الإعدام في حالة أنها قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

كما قد تتراوح العقوبة المتوقعة للمتهم ما بين «10 إلى 15 سنة» طبقًا لمجريات الواقعة والتحريات حول ملابسات الواقعة.