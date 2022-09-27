إيمي طلعت زكريا تشكر القائمين على وضع مقتنيات والدها بالمركز القومي للمسرح

وجهت إيمي طلعت زكريا، ابنة الراحل طلعت زكريا الشكر للمركز القومي للمسرح على وضع مقتنيات والدها بالمركز، وشاركت صورة لها مع بدلة والدها الشهيرة التي ظهر بها في فيلم «طباخ الريس»، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إيمي طلعت زكريا: شكرا مدير المركز القومي للمسرح

وقالت إيمي طلعت زكريا: «شكرا للفنان الجميل مدير المركز القومي للمسرح على اهتمامك بالفن والفنانين الراحلين ووضع مقتنياتهم في المركز ومن ضمنهم باب، وإن شاء الله سيتمّ افتتاحه قريبًا تحت إشراف وزاره الثقافة».

إيمي طلعت زكريا تشارك في مهرجان القاهرة للدراما

يُشار إلى أنَّ إيمي طلعت زكريا الشكر للمركز القومي، شاركت مؤخرًا في مهرجان القاهرة للدراما ضمن مجموعة الضيوف الذين حضروا للمهرجان وكان من بينهم يسرا ونيللي كريم ونبيلة عبيد ونادية الجندي وآسر ياسين وأمير كرارة وأحمد السقا ونرمين الفقي ودينا فؤاد وسوسن بدر ومحمد رياض.