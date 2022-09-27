خبير اقتصادي: حديث الرئيس حول تدريب العمالة «مهم لسوق العمل»

حرص كبير من الدولة المصرية على تشجيع الاستثمارات واهتمام كبير بتطوير الصناعة، هكذا تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، قائلًا إن الدولة تستهدف زيادة الصادرات بقيمة 100 مليار دولار «مستعدون للتوسع في تأهيل وإعداد العمالة لسوق العمل، وفقًا للمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل».

أهمية إعداد العمالة من الأمور التي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته، صباح اليوم، إذ قال: «نحن مهتمون بتشجيع الصناعة في مصر ودعمها، نحط إيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللي بتواجه المستثمرين نحلها».

خبير اقتصادي: تدريب العمالة له تأثير مباشر على السوق

وتعليقًا على هذا الشان، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إنَّ حديث الرئيس السيسي حول إعداد العمالة لسوق العمل بتدريبهم أمر في غاية الأهمية اقتصاديًا وله تأثير مباشر على سوق العمل، مضيفًا أنَّ المركز الدولي للقومي للتدريب قادرًا على إنجاز هذه العمالة وتحقيق هذا الهدف المهم من خلال ما تحتاج إليه هذه الصناعات التي تحتاج إلى عمالة مدربة على أشياء محددة.

وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، لـ«الوطن»، أنَّ مراكز التدريب المخصصة، قادرة على تدريب هؤلاء ليكونوا قادرين على ملء الوظائف والأعمال التي يتمّ توفيرها من خلال المناطق الأخرى، من أجل مساعدة سوق العمل بشكل قوي ومباشر.

السيسي: نبذل أقصى جهدنا لتيسير الاستثمار في مصر

وأكّد رئيس الجمهورية خلال افتتاح المشروعات القومية اليوم أهمية تطوير العمالة وتدريبهم من أجل دعم سوق العمل، فضلًا عن العمل على حل مشكلات المستثمرين، قائلًا: «طبعًا جادين، تحدثت مع محافظ البنك المركزي، قولتله طمني عاملين إيه عشان مش عاوزين مشكلة حقيقة تقابل العمل والاستثمار في مصر، إحنا مفيش حاجة هنخبيها عليكم، نبذل أقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي، وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها وعلى العالم كله وعلى دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا، عندها وفرة في كل شيء».