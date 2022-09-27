السيسي يدعو رجال الأعمال إلى توفير فرص لتدريب طلاب المدارس الفنية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ أجور العمالة المصرية ليست كبيرة، مقارنة بأي دولة في العالم، كما تحدّث الرئيس عن فرص تدريب طلاب المدارس الفنية، داعيا رجال الأعمال للمساهمة وتوفير فرص تدريب للطلاب.

السيسي يفتتح مشروعات قومية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنّ بعض رجال الأعمال دشنوا مدارس، وآخرون استفادوا من مدارس موجودة بالفعل، حيث جرى إعادة توظيفها لصالح إنتاج وتدريب ما يحتاجونه من عمالة.

تشجيع رجال الأعمال على تأهيل الخريجين

وأكد الرئيس السيسي، استعداد الدولة للتوسع في الأمر، وتشجيع رجال الأعمال على المساهمة معنا، مضيفا: «لا أتحدث عن المساهمة المالية، بل إعداد وتأهيل خريج لديه فرصة حقيقية لسوق العمل».

وتابع الرئيس: «يتبقى مراكز البحوث والتطوير في مصر، سواء في الجامعة أو المراكز الأخرى، ويجب أن نربطها مع رجال الأعمال والصناعة في مصر، ففي النهاية قد توجد حلول لمشكلات أو نقاط بحاجة إلى تطوير».