في يوم السياحة العالمي.. أشهر 3 أماكن أثرية يمكن زيارتها مجانا بسوهاج

يحتفل العالم اليوم 27 سبتمبر بيوم السياحة العالمي، والذي يتزامن مع مرور 200 عام على تأسيس علم المصريات «الإيجبتولوجي»، وفك رموز حجر رشيد الذي كان بداية التعرف على أسرار الحضارة المصرية التي تهيم بها شغفًا معظم دول العالم، فيأتون صيفًا وشتاءً للتمتع بالمظاهر الطبيعية الخلابة، واحتفالًا بذلك أعلنت وزارة السياحة المصرية فتح أبواب المعابدة والمتاحف مجانًا للمصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر.

وتقدم «الوطن» 3 أماكن سياحية بمحافظة سوهاج، يمكن زيارتها اليوم مجانًا.

متحف سوهاج القومي يفتح أبوابه حتى 5 مساء

متحف سوهاج القومي، يفتح أبوابه من 9 صباحًا وحتى 5 مساءً وفقا لتصريح علاء القاضي، مدير المتحف لـ«الوطن»، بينما يمكن التواجد بالحديقة المتحفية التي تضم عدة تماثيل من العصر الفرعوني، حتى 8 مساءً.

ويقع المتحف بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، على النيل مباشرة بجوار مبنى محافظة سوهاج، ومبنى مديرية أمن سوهاج.

ويضم المتحف آثارًا تعود للعصر الفرعوني والعصر البلطلمي والعصر الروماني والحقبة القبطية والإسلامية كما يضم جناحًا للمومياوات وجناحًا لكسوة الكعبة، حيث كانت تنسج داخل مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

ميريت أمون عروسة سوهاج

وأيضا يمكن زيارة تمثال ميريت أمون، أو «العروسة» كما يطلق عليها أهل محافظة سوهاج عامة ومركز مدينة أخميم خاصة، وهو تمثال، ووفقا لمنظمة اليونسكو فهو أكبر تمثال عثر عليه كاملًا لسيدة، حيث عثر عليه وبجواره تمثال لرمسيس الثاني، وعدة تماثيل من العصر البلطلمي والروماني، ولكن جميعها عُثر عليها بحالة سيئة ومحطمة عدا تمثال ميريت أمون، الذي يوجد بميدان «العروسة» بمدينة أخميم، ويفتح أبوابه للزيارة من 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وفقًا لتصريحات محمد كمال، مدير منطقة ميريت أمون الأثرية.

أبيدوس قبلة الفراعنة

ومدينة أبيدوس الأثرية تقع غرب مدينة سوهاج، وتضم عدة معابد ترجع للأسر الأربعة الأولى، فقد كانت قبلة الحج لدى الفراعنة وموقع تجميع إيزيس لجسد أوزوريس وولادة حورس، وفقًا لما وجد من كتابات على جدران معابد أبيدوس، وتستقبل المدينة زوارها من 9 صباحا حتى 5 مساءً وفقا لبيان لهيئة الآثار بمحافظة سوهاج.