في اليوم العالمي للسياحة.. الأقصر تستقبل 176 سائحاً إسبانياً

استقبل مطار الأقصر الدولي طائرة شارتر قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، مساء اليوم الاثنين، وعلى متنها 167 سائحاً وسائحة، تزامناً مع احتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحة، وفي إطار استمرار رحلات الشارتر القادمة من دولتي إسبانيا وفرنسا إلى مطار الأقصر الدولي مباشرةً، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة ومشاهدة آثارها الرائعة والاستمتاع بالمناظر الطبيعة الخلابة في الأقصر.

جولات السائحين في الأقصر وسط إجراءات أمنية

وتشهد جولات السائحين بالمحافظة السياحية تشديدات أمنية مكثفة، في البرين الغربي والشرقي، لمشاهدة الآثار والمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، ولحين عودتهم مرة أخرى إلى مطار الأقصر الدولي، أثناء العودة لبلادهم مرة أخرى.

وتستقبل المحافظة السياحية هذه الفترة رحلات شارتر قادمة من مدن باريس ومدريد مباشرة، بشكل أسبوعي، لزيارة المعالم السياحية بمحافظة الأقصر، في ظل مساعي الدولة المصرية ودورها الهام في استعادة النشاط السياحي مرة أخرى، عقب توقفه لفترة وتأثره بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أغلقت العديد من دول العالم مجالها الجوي بسبب الجائحة، وفيما بعد إعادة الرحلات مرة أخرى عقب حصول أغلب الزوار على اللقاحات المضادة للفيروس.

إجراءات احترازية أثناء الزيارات

ويقوم السياح بجولاتهم السياحية داخل محافظة الأقصر وسط إجراءات احترازية مشددة، في ظل انتشار فيروس كورونا، من حيث ارتداء الماسكات الواقية والطبية بسبب الفيروس، فضلاً عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين السياح وبعضهم البعض، حفاظاً على سلامتهم من انتقال العدوى بسبب الفيروس.