تفاصيل اليوم العالمي للسياحة بالأقصر.. تنورة وتوزيع ورود ورحلات شارتر

شهدت محافظة الأقصر، أمس الاثنين، احتفال المحافظة السياحية باليوم العالمي للسياحة، وسط أجواء رائعة بدأت في الصباح الباكر وحتى مساء أمس، في ظل وجود محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وعدد من التنفيذية ومسؤولي السياحة والثقافة وإدارة التنمية السياحية، ومسؤولي التعليم والشباب والرياضة، فضلًا عن بعض من النواب داخل محافظة الأقصر، حيث أقيمت الاحتفالات داخل معابد الكرنك، وتنوعت ما بين عروض فنية وتوزيع الورود وعروض للتنورة.

طابور عرض لفرق الكشافة

بدأ الاحتفالية بالوقوف في طابور العرض لتلاميذ فرق الكشافة بعدد من مدارس الأقصر، وهو يرتدون الزي الفرعوني، كما تضمنت الاحتفالية إقامة عروض موسيقية وغنائية وفولكورية، فضلًا عن تقديم عروض التنورة وفنون شعبية من جانب فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الأقصر، حيث أقيمت الاحتفالية بالتنسيق مع قصر ثقافة الأقصر وشركة الصوت والضوء كذلك.

كذلك تضمنت الاحتفالات التي شهدتها معابد الكرنك شمال الأقصر، إطلاق صافرات من قبل عدد من الفنادق العائمة، على إثر مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، والترحيب بالسياح الوافدين إلى محافظة الأقصر في الكرنك، وأعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة عن تخصيص يوم السياحة العالمى هذا العام بهدف جديد وهو بث الأمل في القطاع السياحي المتأثر بوباء كورونا، تحت عنوان: «السياحة من أجل النمو الشامل».

رحلة شارتر إسبانية تزامنًا مع «يوم السياحة»

وفي مساء أمس، استقبل مطار الأقصر الدولي، رحلة سياحية شارتر قادمة من مدريد بإسبانيا لمطار الأقصر الدولي، على متنها 176 سائحا وسائحة، جاءوا إلى الأقصر لزيارة معالمها السياحية والأثرية، في ظل جولات سياحية تستغرق أياما.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر، أهمية المشاركة في الاحتفال المهم كاليوم العالمي للسياحة، ليكون فرصة لدعوة جميع السياح لزيارة الأقصر ومشاهدة آثارها ومعالمها التاريخية، لافتًا إلى أن وباء كورونا له تأثير كبير اجتماعيًا واقتصاديًا، ونتج عنه تضرر كبير في الاقتصاد العالمي والدول النامية على حد كبير، لذا هناك ضرورة لعودة واستنئاف الحركة السياحية مرة أخرى.

طائرة تحمل 112 سائحا يزورون الكرنك

وأكد محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحة الثقافية، استقبال محافظة الأقصر 112 سائحا صباح الإثنين في ظل الاحتفال باليوم العالمي للسياحة على متن طائرة تحمل جنسيات مختلفة، كما تضمنت الاحتفالية تقديم عروض فنية رائعة وهدايا تذكارية في معابد الكرنك، فضلًا عن تسيير موكب للمراكب النيلية لإحياء الطريق القديم الفرعوني بداية من معبد الكرنك حتى الأقصر.