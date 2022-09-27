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«الإنتاج الحربي» تكرّم الوزير السابق: لا ننسى جهوده للتطوير

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محمد مجدي
12:11 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
«الإنتاج الحربي» تكرّم الوزير السابق: لا ننسى جهوده للتطوير

نظمت وزارة الإنتاج الحربي، حفلا بعنوان «يوم الوفاء»، شهد تكريم المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للمهندس محمد أحمد المرسي، وزير الإنتاج الحربي السابق، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأقيم حفل التكريم في قطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام.

تكريم وزير الإنتاج الحربي السابق

وخلال كلمته بالحفل، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ هذه هي عادة الإنتاج الحربي بتكريم قادته، مؤكدا أنّ الوزارة لا تنسى أبدًا من ساهم بجهده للارتقاء بمنظومة الإنتاج الحربي، موجُها الشكر للمهندس محمد أحمد مرسي، على ما قدّمه من أفكار وجهود لتطوير الأداء في قطاعات الوزارة، متمنيا له موفور الصحة ودوام التوفيق.

بدوره، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ التكريم ليس بعيدا عن شيمة مؤسسة عريقة كالإنتاج الحربي، فلطالما كان منهج الوزارة هو تكريم كل من يستحق وتقديم العرفان له أمام الجميع على إخلاصه بالعمل.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.